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Клопп: Я не хочу выигрывать любой ценой, как Рамос

21:36 118 Читати українською
Клопп: Я не хочу выигрывать любой ценой, как Рамос
Юрген Клопп / фото: ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в очередной раз раскритиковал защитника Реала Серхио Рамоса за нечестные действия на поле.

"Я не хочу выигрывать любой ценой. Конечно, я хотел бы выиграть Лигу чемпионов и не вернул бы титул из-за неосторожности. Я не жду такого от Рамоса. Но я жду, что он будет действовать осмотрительнее в некоторых ситуациях.

"Киев не был нашей вершиной. Развитие продолжается", – Клопп о проиграном финале ЛЧ, трансферах и общей работе в Ливерпуле

Это могло быть случайностью, но Мохамед Салах выбыл из игры в невероятный момент в его карьере. Многие скажут, что такое бывает. Но если мы показываем детям, что ради победы можно все, то я буду рад покинуть этот мир в 40 лет.

Умею ли я проигрывать? Нет. Но в ходе подготовки к сезону мы обсуждали Рамоса, так как он повлиял на результат предыдущего финала ЛЧ, когда из-за его симуляции дали красную карточку Куадрадо в игре с Ювентусом. Реал заслужил победу в Лиге чемпионов, никто не отрицает этого. Но должны ли происходить такие ситуации с Рамосом? Нет", – цитирует Клоппа Goal.com.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Серхио Рамос Серхио Рамос Мохамед Салах Мохамед Салах
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