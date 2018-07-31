"Київ не був нашою вершиною. Розвиток триває", – Клопп про програний фінал ЛЧ, трансфери та спільну працю в Ліверпулі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками про минулий і майбутній сезони "червоних" в інтерв'ю авторитетному виданню Goal.

Це літо стало знаковим для "червоних". Юрген Клопп виглядає людиною, яка готова до звершення великих справ. Він знає, що потрібно і, що важливо, вірить в те, що може їх здійснити. Київський фінал уже залишився далеко позаду. Біль від поразки у фіналі Ліги чемпіонів, можливо, не мине ніколи, але Клопп запевняє, що почав рухатися далі вже за лічені години після фінального свистка. Наступного дня з'явилося відео, де він у себе на кухні співає з німецькою панк-групою. Схоже, цей хлопець досить стійко переніс невдачу.

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Про фінал Ліги чемпіонів у Києві

"Ти бачив те відео, так? Гаразд, очевидно, що всі злегка перебрали з алкоголем, а коли таке трапляється, всі смартфони потрібно прибрати якомога далі. Це найкраща порада. Але я можу сказати ось що: з усім, що в мене є, я хочу перемагати. Ненавиджу програвати. Мені потрібно вчитися приймати поразки, але я їх все одно ненавиджу! Але після фінального свистка я не витрачаю своє життя на страждання. Я не зациклююсь на поразці – відходжу кудись на момент, і все.

Те, що ти будеш сумувати, не допоможе. Потрібно залишити поразку в минулому. Не можна провести матч, а потім казати "ой, якби це, ох, якби се". Те, що трапилося в матчі, реальність. Можна говорити про це, але не шкодувати. Ось так".

Черговий програний фінал – це вкотре втрачена можливість для Клоппа. Уже вшосте поспіль він програв у вирішальному матчі й знає про це. Серія невдач розпочалася у 2013 році в другому фіналі Ліги чемпіонів, коли ще його Борусія Д програла на Уемблі Баварії. Але порівнювати тодішню Борусію з нинішнім Ліверпулем не варто.

"Це інше, правда. Після фіналу 2013 року ми втратили Маріо Гьотце, а насправді ми втратили його за два тижні до фіналу! Для Дортмунда не було все скінчено після того фіналу – ми залишалися хорошою команда, яка зайняла друге місце, дісталася до фіналу Кубка й усе таке, але це було не те ж саме, так. Хтось прийшов і подумав "вони занадто класні, давайте спробуємо уникнути наступного кроку!".

Із "червоними" ми ніколи не відчували, що Київ був вершиною. Ми все ще продовжуємо розвиток. Ліверпуль не можна назвати непереможним, ми не найкраща команда в світі, але ми володіємо особливим стилем гри, завдяки якому дійсно непогані. Для прикладу, я був дуже щасливий тому, як ми грали півгодини в фіналі. Думаю, що до фіналу кожен думав: "У Мадрида команда краща, вони переможуть", але після 30 хвилин гри багато людей були не настільки категоричними.

Я був задоволений, але ми не виграли, ось і все. Тепер ми починаємо заново. Ми срібні медалісти ЛЧ, якщо вам зручно, але ми повинні почати заново. У нас буде дійсно складна група, але ми повинні бути готовими. І думаю, що ми будемо".

Чого не вистачило?

Німець правий. Борусія після того фіналу відразу ж була послаблена, а от Ліверпуль став сильнішим. Фабінью підписав контракт через два дні після поразки, Кейта приєднався через місяць, а пізніше були придбані Джердан Шакірі та Аліссон Бекер. Букмекери ставлять Ліверпуль на друге місце серед претендентів на перемогу в Прем'єр-лізі, а в Лізі чемпіонів їм дають 11/1. Ліверпуль на підйомі.

"Я не сумнівався у своїй команді перед матчем, і не сумнівався опісля нього. Просто ми мали шанс, але втратили його. Чи буде він знову? Мені довелося чекати п'ять років і змінити клубу для цього, але таке життя. Багато моїх колег мріють про це впродовж усієї кар'єри, але ніколи не досягають. Я був у фіналі двічі – це круто, але без перемог це просто досвід. Цікавий, але не такий, яким міг би бути. Якщо ти щасливець, то можеш виграти фінал навіть із поганою командою. Ніхто не хоче грати в кращий футбол у фіналі – всі лише хочуть там перемогти. У нашому випадку цього не сталося".

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Глибина складу, досвід чи везіння? Що знадобиться команді наступного разу?

"Нам потрібно, щоб більше таланило у вирішальні моменти. Наприклад, ви бачили фінал. Реал грав найсильнішим складом зі всіма гравцями. Гаразд, Карвахаль травмувався, але в них є Марсело – бам, центрбеки – бам, півзахист, атака, все. У нас теж сильна команди, але скільки ми грали одним і тим же складом, 12 матчів? Це не назвеш перевагою! Якщо ти хочеш бути успішним у цих турнірах – АПЛ, Ліга чемпіонів – повинен мати глибокий склад. Саме його ми намагаємося побудувати зараз.

Минулого сезону насправді склад доволі глибоким, але впродовж тижня ми втратили трьох гравців, а це таке "вау!". Півзахист наче спустошений. І це було дуже складно. Ти бачиш гравців, які бігають ліворуч-праворуч, і задумуєшся... До того ж, Челсі переслідував нас до кінця. Вони програвали Саутгемптону 0:2, і якщо би програли, то в Ліверпуля було б гарантоване місце в ЛЧ на наступний сезон, і ми могли б спокійно готуватися до фіналу. Але Челсі переміг, тому боротьба тривала до останнього туру. Дійсно було важко.

Але така робота. Ніхто не жаліється. Не можна когось звинувачувати, та ми й не намагалися. Замість цього ми стараємося зробити склад глибшим, не втрачаючи якості, а потім разом спробуємо зробити наступний крок. Сподіваюся, всі це бачать".

Про трансфери

"Дуже важливо працювати разом. Я не можу сказати, що справа в чомусь одному. Ми обговорюємо позиції, а потім ідемо за переліком імен зліва направо. Потім думаємо: "О так, звучить непогано, давайте зробимо відео". А коли коли робимо відео, то виглядає ще краще! Ось так це працює. Це не те, що один геній приймає рішення, а хтось каже: "Добре, я подумаю, чи можемо ми його підписати" і все таке. Очевидні речі.

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Над трансфером Салаха ми працювати всі разом, над Садьйо працювали всі разом, тепер ось разом працювали щодо Шакірі. Так усе влаштовано: один починає розмову, потім хтось робить наступний крок. Але в кінці я повинен прийняти рішення: підходить він чи ні. Якщо я вважаю, що гравець нам підходить, то ми намагається його придбати.

Так ми робили впродовж кількох років. Так було з Вірджилом у січні, тепер те саме з Аліссоном. Ось вам приклад: Ендрю Робертсон. Ми довго роздумували над його трансфером. Не було двох десятків клубів, які хотіли його підписати. Лівий оборонець вилітає з Прем'єр-ліги, а потім переходить у Ліверпуль? Звісно, йому потрібен був час, але він ним скористався. І якщо я зараз вирішу продати Роббо, то його хотімутить більше 20-ти клубів. Нам заплатять набагато більше, ніж заплатили ми! Уся команда допомагає новачкам швидко адаптуватися та використати свої сильні сторони, щоб зробити наступний крок в кар'єрі. Це дуже круто, і маю надію, що так буде й надалі".