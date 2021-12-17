"Мені здається, зупиняти чемпіонат неправильно, але важливо дотримуватися гнучкості у складанні календаря. Досі у футболі вдавалося впоратися із проблемою, запроваджуючи режими тестування та масові вимоги для гравців, але настав дуже складний час. Проте я не бачу великої вигоди у зупинці чемпіонату. Ми повернемося, і все може бути так само.

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Якби вірус таким чином зник, то я першим виступив би за зупинку Прем'єр-ліги і пішов би додому, поки він не пропаде. Але так не вдасться. І якою ж буде вигода? Ми сподіваємось, що матч із Тоттенхемом у неділю відбудеться", — цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в англійських клубах керівництво турніру вже скасувало низку матчів.

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