"Мне кажется, останавливать чемпионат неправильно, но важно соблюдать гибкость в составлении календаря. До сих пор в футболе удавалось справиться с проблемой, вводя режимы тестирования и массовые требования для игроков, но наступило очень сложное время. Однако я не вижу большой выгоды в остановке чемпионата. Мы вернемся, и все может быть так же.

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Если бы вирус таким образом исчез, то я бы первым выступил за остановку Премьер-лиги и пошел бы домой, пока он не пропадет. Но так не получится. И какой же будет выгода? Мы надеемся, что матч с Тоттенхэмом в воскресенье состоится", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, из-за распространения коронавируса в английских клубах руководство турнира уже отменило ряд матчей.

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