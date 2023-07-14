"Великих сюрпризів немає. Найголовніше, що в наш час гравці після відпустки вже не повертаються з 5 кілограмами зайвої ваги. Хлопці справжні професіонали.

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Я задоволений нашими новачками. Два дуже хороші гравці. Я відразу ж подумав про прізвиська для них і вирішив, що для Алексіса Мак Аллістера чудовим буде... Гарі (у чемпіона світу прізвище схоже на гравця Ліверпуля початку нульових – прим. Футбол 24)! Він грає в непоганий футбол. Очевидно, те саме стосується і Собослая, якого називаю Дом. Тепер вони тут і швидко справили враження на полі. Це добре

Є й інші зміни. Он, Трент підстригся – це найуспішніша стрижка в його кар'єрі, тому він пожертвував крутим виглядом заради успіху. Мені це подобається!" – цитує жарти Клоппа прес-служба Ліверпуля.

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