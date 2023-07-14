"Больших сюрпризов нет. Самое главное, что в наше время игроки после отпуска уже не возвращаются с 5 килограммами лишнего веса. Парни настоящие профессионалы.

Саудовская Аравия продолжает "обворовывать" Ливерпуль – еще один основной футболист получил денежный вариант

Я доволен нашими новичками. Два очень хороших игрока. Я сразу же подумал о прозвищах для них и решил, что для Алексиса Мак Аллистера замечательным будет... Гари (у чемпиона мира фамилия похожа на игрока Ливерпуля начала нулевых – прим. Футбол 24 )! Он играет в хороший футбол. Очевидно, то же касается и Собослая, которого называю Дом. Теперь они здесь и быстро произвели впечатление на поле. Это хорошо

Есть и другие перемены. Вон, Трент подстригся – это самая успешная стрижка в его карьере, поэтому он пожертвовал крутым видом ради успеха. Мне это нравится!" – цитирует шутки Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

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