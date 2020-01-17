Клопп: Травма Кейна може змусити чиновників з ФА задуматись щодо розвантаження графіку

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп переконаний, що травма зірки Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейна пов'язана з щільним графіком англійських команд.

"Я дуже співчуваю Харрі Кейну. Чув, що він може не зіграти на чемпіонаті Європи-2020.

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Можливо, вперше люди з Футбольної асоціації Англії замисляться: "Слухайте, може, у нас і справді занадто багато матчів". Щось має статися, щоб вони реально замислилися щодо цього", – цитує Клоппа ITV.

Нагадаємо, Кейн отримав пошкодження в матчі 21-го туру АПЛ з Саутгемптоном (0:1). Згодом лікарі діагностували у форварда розрив лівого підколінного сухожилля та наполягли на операції, яка пройшла успішно. Додамо, що в поточному сезоні АПЛ Кейн провів 20 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.

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