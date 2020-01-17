Кейн отримав невтішний прогноз від хірурга – форвард може пропустити Євро-2020

Форвард Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейн очікує на досить довгу реабілітацію після травми.

"Я очікую, що він повернеться до складу через 6 місяців. Якби я спілкувався з гравцем топ-рівня, то я не хотів би вводити його в оману і сказав би, що він буде у формі і зможе нормально грати не раніше, ніж через півроку після операції.

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Якби я оперував його, то я б орієнтував його на відновлення до передсезонної підготовки. Я знаю, що у випадку з Кейном говорили про квітень або травень. Мушу визнати, я буду дуже здивований, якщо він повернеться до цього часу.

Існує ризик рецидиву. Занадто раннє повернення може збільшити ризик, в такому випадку цього не уникнути. Може, його хірург ставиться до цього простіше і каже: "Виходь через 3 місяці і подивимося, як піде", – зазначив провідний англійський хірург Кріс Вілсон в коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, Кейн отримав пошкодження в матчі 21-го туру АПЛ з Саутгемптоном (0:1). Згодом лікарі діагностували у форварда розрив лівого підколінного сухожилля та наполягли на операції, яка пройшла успішно. Додамо, що в поточному сезоні АПЛ Кейн провів 20 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.

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