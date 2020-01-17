Клопп: Травма Кейна может заставить чиновников из ФА задуматься насчет разгрузки графика

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп уверен, что травма звезды Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейна связана с плотным графиком английских команд.

"Я очень сочувствую Харри Кейну. Слышал, что он может не сыграть на чемпионате Европы-2020.

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Возможно, впервые люди с Футбольной ассоциации Англии задумаются: "Слушайте, может, у нас действительно слишком много матчей". Что-то должно произойти, чтобы они реально задумались об этом", – цитирует Клоппа ITV.

Напомним, Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали у форварда разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая прошла успешно. Добавим, что в текущем сезоне АПЛ Кейн провел 20 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

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