Клопп розсекретив алкогольну традицію Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що матчі в АПЛ – це стрес для організму, з яким треба якось боротись.

"Кожна перемога в АПЛ важлива. Перемога в матчі з Шеффілд Юнайтед не викликає у мене більше радості, ніж перемога в грі з Челсі або Ньюкаслом.

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У чемпіонаті Англії дуже складно вигравати, тому ти радієш кожному досягненню, а потім готуєшся до наступної зустрічі.

Ми не можемо влаштовувати вечірки після кожного матчу. Єдине, що ми робимо, перемагаючи на виїзді, – у нас є невелика традиція – весь тренерський і медичний штаб команди випиває пиво в автобусі. Це не вечірка, просто пиво", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, після 8-ми турів АПЛ мерсисайдці впевнено лідирують у перегонах, відірвавшись від Манчестер Сіті на 5 очок та маючи ще гру в запасі.

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