toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Клопп рассекретил алкогольную традицию Ливерпуля

13:11 54 Читати українською
Клопп рассекретил алкогольную традицию Ливерпуля
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что матчи в АПЛ – это стресс для организма, с которым надо как-то бороться.

 

"Каждая победа в АПЛ важна. Победа в матче с Шеффилд Юнайтед не вызывает у меня больше радости, чем победа в игре с Челси или Ньюкаслом.

Сульшер заявил, когда Манчестер Юнайтед выиграет АПЛ

В чемпионате Англии очень сложно выигрывать, поэтому ты радуешься каждому достижению, а потом готовишься к следующей встрече.

Мы не можем устраивать вечеринки после каждого матча. Единственное, что мы делаем, побеждая на выезде, – у нас есть небольшая традиция – весь тренерский и медицинский штаб команды выпивает пиво в автобусе. Это не вечеринка, просто пиво", – цитирует Клоппа на официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, после 8-ми туров АПЛ мерсисайдцы уверенно лидируют в гонке, оторвавшись от Манчестер Сити на 5 очков и имея еще игру в запасе.

Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю Моурінью

blog_ava
Ковалец: 12 тысяч болельщиков в Харькове – в Премьер-лиге ни у кого столько нет
08:27
240
Теги
Англия Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
44
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук