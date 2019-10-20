Клопп рассекретил алкогольную традицию Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что матчи в АПЛ – это стресс для организма, с которым надо как-то бороться.

"Каждая победа в АПЛ важна. Победа в матче с Шеффилд Юнайтед не вызывает у меня больше радости, чем победа в игре с Челси или Ньюкаслом.

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В чемпионате Англии очень сложно выигрывать, поэтому ты радуешься каждому достижению, а потом готовишься к следующей встрече.

Мы не можем устраивать вечеринки после каждого матча. Единственное, что мы делаем, побеждая на выезде, – у нас есть небольшая традиция – весь тренерский и медицинский штаб команды выпивает пиво в автобусе. Это не вечеринка, просто пиво", – цитирует Клоппа на официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, после 8-ми туров АПЛ мерсисайдцы уверенно лидируют в гонке, оторвавшись от Манчестер Сити на 5 очков и имея еще игру в запасе.

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