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Клопп став найкращим тренером грудня в АПЛ, Александер-Арнольд – найкращий гравець

14:42 188 Читать на русском
Клопп став найкращим тренером грудня в АПЛ, Александер-Арнольд – найкращий гравець
Юрген Клопп / Твіттер Ліверпуля

Представники Ліверпуля продовжують колекціонувати індивідуальні нагороди чемпіонату Англії.

Юрген Клопп визнаний найкращим тренером місяця, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Ліверпуль у грудні продовжив свою вражаючу переможну серію, здолавши Евертон (5:2), Борнмут (3:0), Уотфорд (2:0), Лестер (4:0) і Вулверхемптон (1:0). Одним з головних творців цього успіху став Трент Александер-Арнольд – у активі правого захисника "червоних" один гол і три асисти у 5 матчах. Саме його визнано найкращим гравцем останнього місяця 2019 року в АПЛ.

Нагадаємо, у листопаді найкращим тренером АПЛ також ставав Клопп, а лідером серед гравців його інший підопічний – Садьйо Мане.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
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