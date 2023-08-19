"Хендерсон і Фабінью зайшли до мене в кабінет і розповіли про своє бажання піти. Коли я дізнався, які умови їм запропонували, зрозумів, що в нас практично немає шансів втримати їх.

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Фінансові умови цієї ліги абсолютно виняткові. Я б сказав, що вони майже необмежені. Якщо ви можете підписати Роналду та платити йому зарплату – звісно, для вас не буде ніяких обмежень.

Не знаю, як довго це все триватиме. Зрештою Саудівська Аравія, так само як раніше Катар, зацікавлена у тому, щоб розвивати свій футбол та своїх гравців. Задля цього їм доведеться певним чином обмежити свою лігу, щоб клуби не могли просто наповнити свою команду іноземцями. За цим буде цікаво спостерігати. Поки що мені складно уявити, як сильно саудівські гроші змінять футбол, але дещо безперечно зміниться", – цитує Клоппа Sport 1.

Нагадаємо, "червоні" днями оголосили про підписання опорного півзахисника Ватару Ендо, останнім клубом якого був німецький Штутгарт. Японець став пожежним варіантом Ліверпуля – "червоні" провалили трансфери Кайседо та Лавії.

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