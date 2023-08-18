Ватару Ендо став гравцем Ліверпуля. Японець буде виступати на Енфілді під керівництвом Клоппа.

Ліверпуль оголосив про підписання японського півзахисника Ватару Ендо, останнім клубом якого був німецький Штутгарт. Про це пише прес-служба "червоних".

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Віковий опорний півзахисник обійшовся клубу в 18 мільйонів євро, з ним підписали чотирирічний контракт – до літа 2027.

Ендо перейшов у Ліверпуль після чотирьох сезонів у Штутгарті, де він провів 133 матчі та забив 15 голів після переїзду до Німеччини в 2019 році.

Нагадаємо, цього літа в Саудівську Аравію поїхав колишній капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон. Також влітку команду покинув бразильський опорник Фабінью, який перебрався в Аль-Іттіхад. Ендо може закрити позицію опорного півзахисника.