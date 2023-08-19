"Хендерсон и Фабинью зашли ко мне в кабинет и рассказали о своем желании уйти. Когда я узнал, какие условия им предложили, понял, что у нас практически нет шансов удержать их.

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Финансовые условия этой лиги совершенно исключительны. Я бы сказал, что они почти не ограничены. Если вы можете подписать Роналду и платить ему зарплату – конечно, вам не будет никаких ограничений.

Не знаю, как долго это будет продолжаться. В конце концов, Саудовская Аравия, как и раньше Катар, заинтересована в том, чтобы развивать свой футбол и своих игроков. Для этого им придется ограничить свою лигу, чтобы клубы не могли просто наполнить свою команду иностранцами. За этим будет любопытно наблюдать. Пока мне сложно представить, как сильно саудовские деньги изменят футбол, но несомненно изменится», – цитирует Клоппа Sport 1.

Напомним, "красные" на днях объявили о подписании опорного полузащитника Ватару Эндо, последним клубом которого был немецкий Штутгарт. Японец стал пожарным вариантом Ливерпуля – "красные" провалили трансферы Кайседо и Лавии.

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