Після розгрому від "містян" (1:4) у матчі 29-го туру АПЛ наставник "червоних" заявив: "Чотири гравці показали хороший футбол. Не знаю, де були решта". Юрген Клопп розкрив імена тих, хто, на його думку, зіграв добре.

"Чотири гравці показали хороший футбол, а де була решта, я не знаю": Клопп розкритикував гру Ліверпуля з Ман Сіті

"Про чотирьох гравців, які добре зіграли. Два півзахисники, Хендерсон та Фабінью, багато працювали та намагалися перекривати вільні зони. Ще Гакпо, особливо при володінні м'ячем, і, звісно, Аліссон. Це дуже складно коли мало футболістів провело хороший матч, якщо хочеш досягти хорошого результату на Етіхаді", – цитує німця Пірс.

Klopp: "About four performances were okay. The two midfielders, Hendo and Fab, worked a lot to try to close gaps. Cody, especially in possession, and Ali of course. That is very difficult if you want to get something from here." — James Pearce (@JamesPearceLFC) April 1, 2023

Нагадаємо, що Ліверпуль не зміг перемогти у другому матчі поспіль в чемпіонаті. Наразі команда Клоппа посідає восьму сходинку, маючи у своєму активі 42 бали. Наступний матч "червоні" проведуть проти Челсі 4 квітня.

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