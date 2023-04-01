"Вже кілька разів ми проводимо перший тайм на цьому стадіоні так. Манчестер Сіті завжди більше володіє м'ячем, але у Ліверпуля були непогані відрізки. Ми грали спокійно, створили моменти та створювали їм проблеми. Ми забили чудовий гол, мали ще один явний момент, але зрештою пропустили.

Друга поспіль поразка мерсисайдців у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль – 4:1

Не пощастило, що м'яч пройшов через ноги Робертсона, і вони добили його. Два швидкі голи, які ми пропустили після перерви, усе зламали. З голами, з тим, як ми їх пропускали, важко змиритися. Ми не боролися ні в першому випадку, ні в другому. Це абсолютно неприйнятно, чесно кажучи.

Після цього Манчестер Сіті повністю контролював ситуацію. Ми розкрилися, вони могли робити все, що хотіли. Добре, що після тих двох голів забили лише один. Дякую за це. Все могло скластися інакше, це справді погані новини для Ліверпуля.

Зрештою, у нас були моменти, але загалом те, як команда втратила все, це неприйнятно. Складно, коли ти програєш із рахунком 1:4. Більше нічого. Чотири гравці показали хороший футбол, а де була решта, я не знаю. За три дні ми знову граємо проти сильної команди. Завтра на нас чекає важливий день, бо треба попрацювати над побаченим в цьому матчі, адже тепер таке ми бачимо все частіше", – зазначив Клопп після матчу.

Підопічні німецького фахівця посідають наразі шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши після 28 турів 42 бали. Ліверпуль в наступному турі зіграє проти Челсі. Матч заплановано на 4 квітня.

Манчестер Сіті без варіантів розбив Ліверпуль – Гріліш і Марез у вогні, чемпіон світу змусив забути про Холанда