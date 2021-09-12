Клопп різко відповів на питання про відсутність трансферів Ліверпуля та оцінив повернення Роналду в Манчестер Юнайтед
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо того, що мерсисайдці не здійснили жодного трансферу на фоні гучних підписань своїх конкурентів.
"Чесно кажучи, мені все одно, що роблять інші клуби. Я вже майже шість років в Ліверпулі, за цей час ми досягли певних успіхів. Ми не стали найуспішнішим клубом у світі, але досягли досить серйозних успіхів.
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Нас весь час запитують, чому ми працюємо так, а не інакше. Ми вирішили, що якщо ми підпишемо зараз довгострокові контракти з нашими футболістами, то в цьому буде сенс. І ми це зробили. Це не така яскрава робота, як у інших клубів, і я на це вплинути не можу. Але ми не можемо здійснювати трансфери тільки для того, щоб бути на видноті. Але інші клуби укладають угоди. Я очікую, що інші команди будуть підписувати футболістів, а ми будемо виходити проти них і дивитися, що можемо зробити.
Мене дратує те, що треба постійно говорити про трансфери, тому що я вже про все сказав п'ять мільйонів разів. Єдиний перехід, який ми не обговорювали, – трансфер Роналду. Я не здивований, що Манчестер Юнайтед провернув цю угоду, але я був здивований, що Роналду пішов з Ювентуса, тому що не знаю, що там сталося. От і все", – поділився Клопп у коментарі Liverpool Echo.
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