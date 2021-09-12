"Чесно кажучи, мені все одно, що роблять інші клуби. Я вже майже шість років в Ліверпулі, за цей час ми досягли певних успіхів. Ми не стали найуспішнішим клубом у світі, але досягли досить серйозних успіхів.

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Нас весь час запитують, чому ми працюємо так, а не інакше. Ми вирішили, що якщо ми підпишемо зараз довгострокові контракти з нашими футболістами, то в цьому буде сенс. І ми це зробили. Це не така яскрава робота, як у інших клубів, і я на це вплинути не можу. Але ми не можемо здійснювати трансфери тільки для того, щоб бути на видноті. Але інші клуби укладають угоди. Я очікую, що інші команди будуть підписувати футболістів, а ми будемо виходити проти них і дивитися, що можемо зробити.

Мене дратує те, що треба постійно говорити про трансфери, тому що я вже про все сказав п'ять мільйонів разів. Єдиний перехід, який ми не обговорювали, – трансфер Роналду. Я не здивований, що Манчестер Юнайтед провернув цю угоду, але я був здивований, що Роналду пішов з Ювентуса, тому що не знаю, що там сталося. От і все", – поділився Клопп у коментарі Liverpool Echo.

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