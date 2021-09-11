Латиноамериканським футболістам, які виступають в АПЛ, дозволили взяти участь в найближчих матчах, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Зазначається, що це стало можливим після того, як Бразилія, Чилі, Мексика і Парагвай погодилися відкликати свої скарги. Раніше ФІФА на прохання цих національних федерацій футболу заборонила 11 гравцям, які грають в АПЛ, брати участь в офіційних іграх за свої клуби протягом п'яти днів.

Раніше клуби Прем'єр-ліги вирішили не відпускати своїх футболістів у збірні країн "червоної зони", оскільки після прибуття звідти гравцям доведеться відсидіти 10-денний карантин на Туманному Альбіоні.

Відзначимо, що до стоп-списку ФІФА потрапили Фірміно, Фабінью і Аліссон (усі – Ліверпуль), Едерсон, Габріел Жезус (обидва – Манчестер Сіті), Фред (МЮ), Тьягу Сілва (Челсі), Рафінья (Лідс). Також не поїхали в збірні Кавані (МЮ), Сієрральта (Уотфорд) і Альмірон (Ньюкасл).

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