"Честно говоря, мне все равно, что делают другие клубы. Я уже почти шесть лет в Ливерпуле, за это время мы достигли некоторых успехов. Мы не стали самым успешным клубом в мире, но добились весьма значительных успехов.

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Нас все время спрашивают, почему мы работаем так, а не иначе. Мы решили, что если мы подпишем сейчас долгосрочные контракты с нашими футболистами, то в этом будет смысл. И мы это сделали. Это не такая яркая работа, как у других клубов, и я на это повлиять не могу. Но мы не можем совершать трансферы только для того, чтобы быть на виду. Но другие клубы заключают сделки. Я ожидаю, что другие команды будут подписывать футболистов, а мы будем выходить против них и смотреть, что можем сделать.

Меня раздражает то, что нужно постоянно говорить о трансферах, потому что я уже обо всем сказал пять миллионов раз. Единственный переход, который мы не обсуждали, – трансфер Роналду. Я не удивлен, что Манчестер Юнайтед провернул эту сделку, но я был удивлен, что Роналду ушел из Ювентуса, так как не знаю, что там произошло. Вот и все", – поделился Клопп в комментарии Liverpool Echo.

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