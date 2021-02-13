Кризу в Ліверпулі неможливо заперечувати – лише три перемоги в усіх турнірах після Різдва. Мерсисайдці йшли в АПЛ нижче за Лестер, який з Бренданом Роджерсом другий рік поспіль бореться з грандами за Лігу чемпіонів. Юрген Клопп вирішив сьогодні ризикнути та випустив у стартовому складі зимового новачка – Озан Кабак дебютував за "червоних".

Втім, турок не мав змоги відразу проявити себе, адже Лестер до середини першого тайму буквально не переходив центр поля. Ліверпуль встановив контроль над м'ячем і закріпився в чужих володіннях. Тиск був дуже потужний, а кожна втрата супроводжувалася агресивним контрпресингом. Протягом стартових 30 хвилин на полі була одна команда.

Салаха регулярно виводили на оперативний простір, але замість якісного удару єгиптянин починав завалюватися на газон, або віддавав неточні передачі. Мане натомість розривав опонентів дриблінгом, а Трент класно підтримував атаки. Як гості не забили в період такого домінування – загадка. Шмейхель виконав диво-сейв після удару впритул від Фірміно.

Лестер з часом відвів гру від власних воріт і дещо запропонував у відповідь. Якщо в дебюті зустрічі доводилося викручуватися хитрощами (Маддісон бив з власної половини, Варді перекидав з гострого кута), то потім виникли реальні моменти. Звичайно, у Варді. Лідер "лисиць" без проблем знаходив дірки в обороні Ліверпуля та гостро завершував: удар головою – Аліссон, гармата здалеку – поперечина.

По перерві господарям також вдалося збити темп і запал Ліверпуля. Мерсисайдці атакували, але якось повільно, не створюючи серйозних проблем ворожій обороні. Шанси виникали тільки після стандартів Александера-Арнольда, який і сам бив у каркас, і подавав непогано. Ліверпуль все ж дочекався хаосу в штрафному майданчику та відкрив рахунок – Салах акуратно поклав у ворота після геніального пасу Фірміно.

Але найцікавіше тільки починалося! Лестер за 5 хвилин оформив шалений камбек. Барнс проривався у карну зону та потрапив у "коробочку" від ТАА і Алькантари. Арбітр поставив пенальті, потім скасував його через VAR і поставив штрафний біля лінії. Маддісон забив прямим ударом з цього стандарту – лайнсмен зафіксував офсайд у Амарті, який заважав голкіперу. Однак VAR знову вніс корективи, показавши, що захисник Лестера перебував у правильному положенні!

Далі на авансцену вийшов Аліссон. Голкіпер гостей вийшов далеко на перехоплення, але не поділив м'яч з новачком Кабаком. Жахлива помилка – і Варді закочує м'яч у порожні ворота. Джеймі мав шанс вбити Ліверпуль, але дозволив Аліссону трішки реабілітуватися. А от Барнс був безжальний – він холоднокровно завершив контрвипад з перехопленням Переса та класним пасом Ндіді.

No way Alisson has more assists [3] in his last 2 games than Thiago in his last 2 seasons pic.twitter.com/uC0iRFaa9K — Taísto (@TaistoFCB) February 13, 2021

3:1 – божевільний камбек Лестера! "Лисиці" набрали 46 очок і вийшли на друге місце АПЛ. Ліверпуль залишився четвертим – 40 пунктів і серія з трьох поразок поспіль.

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