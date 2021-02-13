Перший тайм завершився без голів, але друга половина все компенсувала. Салах відкрив рахунок з геніального пасу Фірміно. На цьому щастя Ліверпуля завершилося, і Лестер здійснив блискавичний камбек. Тьягу збив Барнса на підступах до карного майданчика. Арбітр спочатку вказав на "позначку", проте VAR підказав призначити штрафний. Це не стало проблемою для Меддісона – хавбек Лестера перехитрив Аліссона ударом в нижній кут (VAR допоміг бригаді Ентоні Тейлора і зі скасуванням офсайду).

Лестер перестріляв Ліверпуль, оформивши казковий камбек – дива VAR і неймовірні фейли "червоних"

Минуло всього три хвилини, і "лиси" вийшли вперед завдяки ляпу Аліссона. Кіпер гостей не встиг відійти від жаху з Манчестер Сіті, а цього разу бездумно вискочив за межі карного майданчика, не поділивши м'яч з новачком команди Кабаком. Варді скористався люб'язним подарунком. На 85 хвилині Барнс поставив крапку в матчі – перемога Лестера 3:1.