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Клопп прокоментував перемогу над Шеффілд Юнайтед, яка підсумувала безпрограшний рік Ліверпуля

09:30 327 Читать на русском
Клопп прокоментував перемогу над Шеффілд Юнайтед, яка підсумувала безпрограшний рік Ліверпуля
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив виступ своєї команди у матчі 21 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (2:0).

4’ Мохамед Салах
65’ Садьйо Мане
 
4’ Мохамед Салах
65’ Садьйо Мане

"Очевидно, що провести рік без поразок – це добре, але сьогодні наша мета була не в продовженні серії, а в тому, щоб виграти матч.

Чергова перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Шеффілд Юнайтед

Найкраще, що можна вигадати у грі проти Шеффілда – це зробити так, щоб гра не була вражаючою. Ми контролювали гру. Ми пересувалися за лініями їх звичного розташування, ламали їхні порядки, проводили контратаки. Все, що ми хотіли. Хлопці грали разюче.

Я справді щасливий і дуже пишаюся хлопцями. Ми не повинні приймати такі речі як належне. Наш контроль над Шеффілдом був надзвичайним. Ми дуже добре володіли м'ячем: спокійно і водночас жваво. Наші голи – видатні", – наводить слова Клоппа ВВС.

Нагадаємо, востаннє Ліверпуль програвав у АПЛ ще 3 січня 2019 року – "червоні" поступилися Манчестер Сіті на виїзді.

Ліверпуль впевнено переміг Шеффілд Юнайтед – команда Клоппа не програє в АПЛ вже рік

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Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль Англія
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