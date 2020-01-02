Ліверпуль впевнено переміг Шеффілд Юнайтед – команда Клоппа не програє в АПЛ вже рік

Ліверпуль без проблем обіграв Шеффілд Юнайтед та зберіг впевнене лідерство в АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед стартував о 22:00 за київським часом. Даний поєдинок закривав програму 21-го туру Прем'єр-ліги – першого у 2020 році.

Ліверпуль після 19-ти зіграних матчів впевнено лідирував в АПЛ, набравши 55 очок. "Червоні" випереджали Лестер та Ман Сіті на 10 та 11 пунктів відповідно. Шеффілд Юнайтед набрав 29 балів та посідав 8 місце в турнірній таблиці. Зауважимо, що зустрічалися команди з найбільш надійним захистом чемпіонату – Ліверпуль на момент початку поєдинку пропустив 14 м'ячів, а в пасиві Шеффілда було 19 голів. У першому колі в матчі 7-го туру підопічні Клоппа мінімально обіграли Шеффілд на виїзді завдяки курйозному голу Вейналдума після грубої помилки голкіпера Діна Хендерсона.

Буквально перед початком матчу Юрген Клопп отримав неприємну новину. Набі Кейта, який мав вийти у старті, травмувався на розминці та опинився поза заявкою. Замість нього з перших хвилин гру розпочав Джеймс Мілнер.

Вже на 4-й хвилині "червоні" відкрили рахунок. Ван Дейк запустив Робертсона у прорив лівим флангом, той спокійно пройшов захисника, який невчасно впав, та прострілив у центр на Салаха. Єгиптянин ударом поміж ніг голкіпкера забив свій 10-й гол в чемпіонаті. "Клинки" стали 22-ю командою АПЛ, якій забивав Мохамед. Наразі Салах не зумів вразити лише ворота Манчестер Юнайтед, Астон Вілли та Суонсі серед усіх команд, проти яких грав у Прем'єр-лізі.

Шеффілд спробував одразу ж відігратися та мав непоганий момент для цього. Макголдрік потужно пробив з лінії штрафного – Аліссон перевів м'яч на кутовий. Ліверпуль відповів своїм шансом. Хендерсон знайшов Салаха в центрі штрафного, той пробив у дотик, але інший Хендерсон витягнув м'яч з-під поперечини. Гості все ж забили, але взяття воріт було справедливо скасоване через офсайд у Ландстрема – обійшлося і без VAR. Ліверпуль продовжував тиснути і міг забивати вдруге – Вейналдум трохи не влучив з центру штрафного!

Мане дотепно пропустив м'яч на Салаха, форвард пробив метрів з 15-ти – Дін Хендерсон в ефектному стрибку врятував команду. Мерсисайдці суттєво переважали команду Вайлдера в першому таймі, але забили лише одного разу.

В дебюті другого тайму міг забивати ван Дейк, але буквально трохи не дістав до м'яча після подачі Робертсона. В іншому епізоді Макголдрік відверто тримав Вірджила, але арбітр не зафіксував фолу. Підопічні Клоппа дещо заспокоїли гру, обмежуючись контролем м'яча, а гості ніяк не могли провести більш-менш гостру атаку. На 60-й хвилині Шеффілд Юнайтед відверто пощастило – Салах закинув на ван Дейка, той не дістав м'яч, який влучив у стійку.

На 64-й хвилині Ліверпуль все ж подвоїв перевагу. Аліссон розпочав атаку вкиданням на Робертсона, той віддав на Мане. Сенегалець обігрався із Салахом та пробив – Хендерсон відбив, але Садьйо був першим на добиванні. 2:0! Сенегалець забив 25-й гол на домашній арені з початку сезону 2018/19 – третій результат у топ-5 першостях Європи після Мессі (29) та Мбаппе (27).

Під завісу гри гості могли скоротити відставання в рахунку, але врятував Аліссон. Бразилець спіймав м'яч після удару Макберні з кількох метрів. Це був останній гольовий момент у поєдинку – 2:0 на користь команди Юргена Клоппа, яка продовжує крокувати до омріяного титулу.

Ліверпуль набрав 58 очок та відірвався від Лестера та Ман Сіті на 13 та 14 балів відповідно, маючи ще й гру в запасі проти Вест Хема. Востаннє "червоні" програвали в чемпіонаті ще 3 січня 2019 року, поступившись Ман Сіті. Рік без жодної поразки в АПЛ – феноменально!

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