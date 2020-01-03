Чергова перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Шеффілд Юнайтед

Ліверпуль на класі здолав Шеффілд Юнайтед у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Мерсисайдці повністю контролювали хід гри та забили по голу в кожному з таймів.

Ліверпуль впевнено переміг Шеффілд Юнайтед – команда Клоппа не програє в АПЛ вже рік

Доречним для господарів став швидкий м'яч. Уже на 4-й хвилині Робертсон отримав передачу з глибини на куті штрафного майданчика й відразу прострілив у район воротарського, а звідти Мохамед Салах в один дотик переправив м'яч у ворота Хендерсона.

А на 64-й хвилині гол став результатом взаємодії того ж Салаха та Садьйо Мане. Сенегалець прорвався лівим флангом, обігрався із єгиптянином, вискочив віч-на-віч із голкіпером і з другої спроби відправив м'яч у сітку.

Ця звитяга стала вже 19-ю для підопічних Юргена Клоппа в АПЛ сезону 2019/20. Ліверпуль впевнено лідирує у лізі, набравши 58 очок.