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Чергова перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Шеффілд Юнайтед

00:50 137 Читать на русском
Чергова перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Шеффілд Юнайтед
Мерсисайдці святкують успіх / офіційний сайт АПЛ

Ліверпуль на класі здолав Шеффілд Юнайтед у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

4’ Мохамед Салах
65’ Садьйо Мане
 
4’ Мохамед Салах
65’ Садьйо Мане

Мерсисайдці повністю контролювали хід гри та забили по голу в кожному з таймів.

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Доречним для господарів став швидкий м'яч. Уже на 4-й хвилині Робертсон отримав передачу з глибини на куті штрафного майданчика й відразу прострілив у район воротарського, а звідти Мохамед Салах в один дотик переправив м'яч у ворота Хендерсона.

А на 64-й хвилині гол став результатом взаємодії того ж Салаха та Садьйо Мане. Сенегалець прорвався лівим флангом, обігрався із єгиптянином, вискочив віч-на-віч із голкіпером і з другої спроби відправив м'яч у сітку.

Ця звитяга стала вже 19-ю для підопічних Юргена Клоппа в АПЛ сезону 2019/20. Ліверпуль впевнено лідирує у лізі, набравши 58 очок.

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