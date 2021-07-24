"Вихід ван Дейка і Гомеса у наступному спарингу проти Герти буде сюрпризом. Це прикро, але загалом вони виглядають дуже добре. Вони все роблять правильно, хоча і не грають.

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Ми стежимо за ними на тренуваннях, робимо все можливе для відновлення. Часом їхні навантаження менші, ніж у решти команди. Потрібно лише набратися терпіння – ми готуємось до повного сезону, а не передсезонних спарингів. Я не буду ризикувати заради товариського матчу, треба все добре оцінити. У нас буде багато матчів упродовж сезону, але я не думаю, що вони гратимуть в наступному поєдинку", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, саме ван Дейк і Гомес були основною парою центрбеків Ліверпуля, однак обоє пропустили майже весь сезон 2020/21 через важкі травми коліна.

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