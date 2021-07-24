Товариські матчі

Ліверпуль – Майнц – 1:0

Гол: Кіліан, 86 (АГ)

Атлетіко – Нумансія – 1:1, пенальті 2:1

Голи: Соріано, 4 – Суарес, 32

Третім суперником Ліверпуля на міжсезонних зборах став Майнц. У першому таймі "червоні" мінімально переважали суперника. По перерві команди чи не повністю змінили склад, а перемогу святкували підопічні Клоппа. Щоправда, вона вийшла драматичною – Кіліан, який з'явився на полі у другому таймі, на 86-й відзначився автоголом.

Барселона зіграє з Ювентусом у Кубку Гампера – анонсовані два матчі в один день

Атлетіко теж провів досить напружений матч. Вже на 4 хвилині Джуліано Сімеоне – син наставника "матрацників" – віддав на Соріано, який вивів команду вперед. Для нащадка Ель-Чоло це був дебют за основу мадридців. Нумансія відігралась ще до перерви, а матч у підсумку перейшов у серію пенальті, у якій точнішими були представники Атлетіко.

Асист Джуліано Сімеоне:

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря