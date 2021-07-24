Ліверпуль драматично переграв Майнц, Атлетіко здолав Нумансію в серії пенальті – син Сімеоне дебютував з асистом
Клуби топ-5 ліги Європи продовжують підготовку до сезону 2021/22. Зокрема, 23 липня спаринги провели Ліверпуль та Атлетіко.
Товариські матчі
Ліверпуль – Майнц – 1:0
Гол: Кіліан, 86 (АГ)
Атлетіко – Нумансія – 1:1, пенальті 2:1
Голи: Соріано, 4 – Суарес, 32
Третім суперником Ліверпуля на міжсезонних зборах став Майнц. У першому таймі "червоні" мінімально переважали суперника. По перерві команди чи не повністю змінили склад, а перемогу святкували підопічні Клоппа. Щоправда, вона вийшла драматичною – Кіліан, який з'явився на полі у другому таймі, на 86-й відзначився автоголом.
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Атлетіко теж провів досить напружений матч. Вже на 4 хвилині Джуліано Сімеоне – син наставника "матрацників" – віддав на Соріано, який вивів команду вперед. Для нащадка Ель-Чоло це був дебют за основу мадридців. Нумансія відігралась ще до перерви, а матч у підсумку перейшов у серію пенальті, у якій точнішими були представники Атлетіко.
Асист Джуліано Сімеоне:
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