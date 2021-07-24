"Выход ван Дейка и Гомеса в следующем спарринге против Герты будет сюрпризом. Это обидно, но в целом они выглядят очень хорошо. Они все делают правильно, хотя и не играют.

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Мы следим за ними на тренировках, делаем все возможное для восстановления. Иногда их нагрузки меньше, чем у остальной части команды. Нужно только набраться терпения – мы готовимся к полному сезону, а не предсезонным спаррингам. Я не буду рисковать ради товарищеского матча, надо все хорошо оценить. У нас будет много матчей в течение сезона, но я не думаю, что они будут играть в следующем поединке", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, именно ван Дейк и Гомес были основной парой центрбеков Ливерпуля, однако оба пропустили почти весь сезон 2020/21 из-за тяжелых травм колена.

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