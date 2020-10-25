"Ми були занадто неспокійними на старті. У нас було чотири атакувальних гравця на полі, але всі діяли в одному стилі. Я люблю перерви. Другий тайм почався добре, і 20-25 хвилин ми грали відмінно. Могли забити більше, але суперник повернувся в гру.

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нам довелося докласти багато зусиль, але хлопці впоралися. Добре вигравати 2:0 або 3:0 в кожній грі, але це відбувається тільки тоді, коли в таких матчах готовий відчайдушно боротися. У такі вечори і отримуєш право перемагати в інших матчах", – поділився Клопп у коментарі BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль мінімально обіграв Шеффілд Юнайтед (2:1), програючи впродовж зустрічі.

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