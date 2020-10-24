Чемпіонат Англії 2020/21, 6-й тур

Фулхем – Крістал Пелас – 1:2

Голи: Керні, 90+5 – Рідевальд, 8, Заха, 64

Вилучення: Камара, 86 (Фулхем)

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед – початок о 22:00

Фулхем у рідних стінах приймав Крістал Пелас. "Орли" відкрили рахунок вже на початку матчу. Заха віддав ідеальну діагональ у штрафний майданчик на Рідевальда, який вийшов віч-на-віч із голкіпером та не змарнував шанс. Більше цікавих моментів у першому таймі не відбулось і команди пішли на перерву за мінімальної переваги гостей.

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У другій половині зустрічі "орли" змогли закріпити перевагу. Таусенд віддав у карний на Батшуаї, який продовжив на дальню штангу, де Заха ударом у практично порожні ворота замкнув. Під завісу зустрічі Камара грубо сфолив, за що отримав пряму червону від рефері і залишив Фулхем у меншості. Не зважаючи на це, "дачники" і не думали здаватись. На останніх хвилинах компенсованого часу Керні зумів відквитати один гол, але щоб відігратись вже було надто пізно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Крістал Пелас – 1:2.

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