"Мы были слишком беспокойными на старте. У нас было четыре атакующих игрока на поле, но все действовали в одном стиле. Я люблю перерыва. Второй тайм начался хорошо, и 20-25 минут мы играли отлично. Могли забить больше, но соперник вернулся в игру.

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нам пришлось приложить много усилий, но ребята справились. Хорошо выигрывать 2:0 или 3:0 в каждой игре, но это происходит только тогда, когда в таких матчах готов отчаянно бороться. В такие вечера и получаешь право побеждать в других матчах", – поделился Клопп в комментарии BBC.

Напомним, Ливерпуль минимально обыграл Шеффилд Юнайтед (2:1), проигрывая по ходу встречи.

Ливерпуль одержал волевую победу над Шеффилдом – мерсисайдцы прервали безвыигрышную серию