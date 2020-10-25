На початку першого тайму Шеффілд Юнайтед вийшов вперед завдяки суперечливому пенальті Берге – арбітр довго не міг прийняти рішення, оскільки фол Фабінью відбувся на лінії штрафного.

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"Клинки" проявляли активність поблизу воріт Аліссона, однак мерсисайдці переломили хід зустрічі та вирівняли рахунок перед перервою, коли Мане пробив головою після подачі Арнольда, а Фірміно добив м'яч у ворота. У другій половині арбітр скасував гол Салаха через офсайд, але вже через хвилину Жота замкнув навіс Мане та приніс перемогу команді Клоппа.

Таким чином, Ліверпуль набрав 13 очок та піднявся на 2 місце, поступаючись Евертону через різницю м'ячів. Шеффілд з 1 пунктом залишився у зоні вильоту.

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