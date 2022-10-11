Через травму Луїс Діас вибув на період від 6 до 8 тижнів.

Нападник Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас отримав серйозну травму у матчі з Арсеналом (2:3). У понеділок гравець пройшов сканування, яке показало, що він має пропустити від 6 до 8 тижнів. Про це повідомляє The Athletic.

Арсенал – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином Діас пропустить наступні 10 матчів Ліверпуля до початку чемпіонату світу в Катарі.

Єдина позитивна новина полягає в тому, що гравцеві не потрібне хірургічне втручання. Очікується, що Діас встигне відновитись до Boxing Day.

Нагадаємо, що збірна Колумбії на ЧС-2022 не потрапила.

Арсенал – Ліверпуль: Мартінеллі й Сака опускають команду Клоппа на рівень найгіршої команди АПЛ – чергові втрати зірок