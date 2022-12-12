Чемпіонат світу в Катарі запам'ятається не лише сенсаційними результатами і драмами останніх хвилин. На трибунах – не менш гаряче.

Хорватська модель Іванна Кнолль – абсолютна сенсація в світових ЗМІ. Улюблениця майже усіх уболівальників на ЧС-2022. Модель, актриса та інфлюенсер здобула шалену популярність завдяки своєму відвертому стилю. Попри суворі катарські закони, їй вдалося стати секс-символом Мундіалю. Та найцікавіше, схоже, попереду.

"Люди запитують, як у мене справи в Досі. Проте, ніхто не повірить, наскільки насичені мої будні. Інтерв'ю, зйомки, матчі, вечірки. І так щодня.

На поєдинку між Португалією та Уругваєм мене оточили вболівальники. Це було неймовірно. Зацікавленість преси зростає. Не очікувала, що Пірс Морган покличе у своє шоу... Найбільші видання планети приїжджали до мене у готель", – зізнається ефектна брюнетка.

Усе починалося із костюма з національними символами та відкритим декольте. На кожному наступному поєдинку одягу на Іванні ставало все менше. І це попри неодноразові зауваження правоохоронців і стюардів.

На матчі Хорватія – Марокко модель підкорила навіть катарців. Зрештою місцевий бізнесмен Мохаммед Хасан Аль-Джефаірі спробував виправдати земляків: "Вони фотографують не тому, що вона їм подобається. Навпаки, це суперечить нашій культурі та традиціям. Вам це підтвердить кожен катарець. Вони роблять це, щоб засудити її". Вийшло непереконливо.

У чвертьфіналі чемпіонату світу Хорватія драматично обіграла Бразилію. Неймар, Модріч та Ко влаштували шоу на полі, а гаряча модель – на трибунах. Увага до неї була настільки великою, що довелося втрутитися стюардам. Вони утворили живий ланцюг між Іванною та охочими сфотографуватися. Дівчина обурилась і вимагала пояснень: "Це було грубо". Журналісти виявилися хитрішими, налаштувавши кілька камер у її бік ще до стартового свистка.

Після переможного матчу Кнолль не стримувала емоцій: "Де Бразилія?". Ба більше, зняла відео, потроливши "cелесао" за кумедне святкування голів у поєдинку проти Південної Кореї. "По дорозі додому танцюйте у стилі голубів", – трохи зарозумілості перед найбільшим викликом. Дівчина обіцяє повністю оголотися, якщо Хорватія виграє Кубок світу. Найпевніше, більшість нейтральних фанів у півфіналі ЧС-2022 підтримуватимуть не Лео Мессі.

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