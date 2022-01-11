"Його агенти і клуб повинні знайти рішення. Сподіваюся, до кінця місяця нам це вдасться.

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Нікому не допоможе сидіти ще півроку без відчуття, що ти справді за щось борешся. Це не покращить Лоріса, тому йому краще піти зараз", – цитує Клоппа The Athletic.

Додамо, що востаннє Каріус виходив на поле ще у лютому минулого року, коли виступав за Уніон на правах оренди. У поточному сезоні невдаха київського фіналу ЛЧ жодного разу навіть не потрапляв до заявки Ліверпуля.

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