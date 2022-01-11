Клопп пожелал Кариусу покинуть Ливерпуль – неудачник Киева не выходил на поле почти год
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп советует вратарю Лорису Кариусу активнее искать новое место работы.
"Его агенты и клуб должны найти решение. Надеюсь, до конца месяца нам это удастся.
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Никому не поможет сидеть еще полгода без ощущения, что ты действительно за что-нибудь борешься. Это не улучшит Лориса, поэтому ему лучше уйти сейчас", – цитирует Клоппа The Athletic.
В последний раз Кариус выходил на поле еще в феврале прошлого года, когда выступал за Унион на правах аренды. В текущем сезоне неудачник киевского финала ЛЧ ни разу даже не попадал в заявку Ливерпуля.
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