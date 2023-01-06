Нідерландець отримав пошкодження в матчі 19 туру АПЛ проти Брентфорда (3:1). Ван Дейк був змушений попросити заміну у перерві зустрічі. Після матчу Клопп запевнив, що про травму не йдеться, а у гравця просто напруга в м'язах. Тепер очевидно, що прогноз був неточний.

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"Це не короткостроковий період, але у моїй тренерській кар'єрі були і більш довгострокові травми. Тож це щось середнє. Він безперечно буде відсутній кілька тижнів. Зрештою, у нас є, ким його замінити", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Відтак, один із лідерів мерсисайдців пропустить матчі з Челсі, Брайтоном та Вулверхемптоном. Якщо ускладнень не буде, то ван Дейк повинен бути готовий зіграти проти Реала в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч відбудеться на полі Ліверпуля 21 лютого.

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