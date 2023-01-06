Нидерландец получил повреждение в матче 19 тура АПЛ против Брентфорда (3:1). Ван Дейк вынужден был попросить замену в перерыве встречи. После матча Клопп заверил, что о травме речь не идет, а у игрока просто напряжение в мышцах. Теперь очевидно, что прогноз был неточен.

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"Это не краткосрочный период, но в моей тренерской карьере были и более долгосрочные травмы. Так что это нечто среднее. Он, безусловно, будет отсутствовать несколько недель. В конце концов, у нас есть, кем его заменить", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Следовательно, один из лидеров мерсисайдцев пропустит матчи с Челси, Брайтоном и Вулверхэмптоном. Если осложнений не будет, то ван Дейк должен быть готов сыграть против Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится на поле Ливерпуля 21 февраля.

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