Напередодні "червоні" поступилися Брентфорду (1:3) і перервали переможну серію в АПЛ. Ліверпуль ризикує відстати від зони Ліги чемпіонів вже на 6 очок, а легенда мерсисайдців Джеймі Каррагер занепокоєний регресом команди.

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"Як тільки інтенсивність гри зростає, у Ліверпуля починаються проблеми. Це стало проблемою команди впродовж усього сезону. Їм потрібно грати повільніше, адже коли темп зростає, футболісти перестають встигати за суперниками.

Це нетипово для Ліверпуля, адже візитівкою команди якраз є швидка та інтенсивна гра. Схоже, команда старіє, а епоха цього Ліверпуля підходить до кінця. Не знаю, що з ними сталося. За 4,5 роки клуб купив одного півзахисника – Тьяго Алькантару.

Це не було б проблемою, якби двоє інших гравців середини поля зупиняли атаки суперників. Кажуть про Беллінгема, але в Ліверпуля немає проблем з виходом в атаку. Нікому стримувати суперників. Фабінью старіє, Хендерсон вже не має колишньої енергії. Елліотт та Карвалью – чудові футболісти, але дещо іншого типу.

У минулому сезоні команда боролася за 4 трофеї. Зараз – лише за потрапляння в Лігу чемпіонів. Як такому дозволили статися? Ця команда грає на старому багажі. Так, Ліверпуль підписав Гакпо, але якщо вони взимку не куплять півзахисника, то на путівку в Лігу чемпіонів немає ніяких шансів. Потрібен мінімум один гравець у центр поля, а краще 2-3. Не обов'язково, щоб усі одразу грали, хоча б для ротації.

Нинішній Ліверпуль – це не команда Юргена Клоппа. Я хочу знати, чому так сталося. Ліверпуль рік за роком когось продавав і когось купував, але зараз клуб просто зобов'язаний витратити 200 мільйонів фунтів", – цитує Каррагера Sky Sports.

До слова, у зимове вікно Ліверпуль вже здійснив один трансфер – до складу мерсисайдців приєднався нападник ПСВ і збірної Нідерландів Коді Гакпо.

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