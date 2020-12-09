Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вкотре вписав своє ім'я в історію клубу.

Ліверпуль завітав до Мітьюлланда у 6-му турі групового етапу ЛЧ. Вже на 55-й секунді матчу рахунок відкрив нападник гостей Мохамед Салах.

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Цей м'яч став 22-м для єгиптянина в рамках Ліги чемпіонів у футболці Ліверпуля. Такий показник є новим рекордом клубу, повідомляє B/R Football. Попереднім власником рекорду був легендарний Стівен Джеррард.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково оформив вихід плей-офф найпрестижнішого клубного турніру.

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