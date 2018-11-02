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Клопп особисто зацікавлений у запрошенні Усмана Дембеле в Ліверпуль

12:45 339 Читать на русском
Клопп особисто зацікавлений у запрошенні Усмана Дембеле в Ліверпуль
Усман Дембеле / Reuters

Хавбек "блаугранас" Усман Дембеле може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

У Барселоні не надто задоволені ігровим тонусом і поведінкою молодого француза. Клуб розглядає можливість продажу Дембеле вже у січні. За розвитком ситуації уважно стежить Ліверпуль, який готовий прихистити Усмана, якщо той виявиться непотрібним Барселоні, пише Mundo Deportivo.

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Подейкують, що головний тренер "червоних" Юрген Клопп э прихильником таланту півзахисника і особисто хоче бачити футболіста у Мерсисайді.

За підсумками сезон 2017/18 можна вважати, що Дембеле не виправдав очікувань – 17 матчів та 3 голи у Ла Лізі. Спочатку серйозна травма, далі чутки про порушення режиму, ще пізніше – не надто вдалі дії на полі спонукали появу чуток про можливий відхід француза з Камп Ноу.

Дембеле перейшов у Барселону з Борусії Д минулого літа за 115 млн євро.

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