Останніми тижнями 48-річний фахівець перебував у епіцентрі чуток. МакКену "сватали" ледь не в кожну команду АПЛ, яка вже звільнила чи звільнить головного тренера. Однак ірландець не спокусився пропозиціями.

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За інформацією TheAthletic, Кіран вирішив залишитися в Іпсвічі, з яким невдовзі підпише новий довготривалий контракт. Ця співпраця наразі дуже продуктивна. МакКена за два роки вів команду з Ліги 1 (третій дивізіон) в АПЛ.

Саме через ці успіхи на тренера звернули увагу Манчестер Юнайтед, Брайтон і Челсі. Лондонці були найбільш конкретними, але МакКена зразу повідомив їм про свій намір залишитися в Іпсвічі, після чого Челсі зосередився на кандидатурі Енцо Марески.

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