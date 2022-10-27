Футбольна асоціація Англії покарала Юргена Клоппа за інцидент під час поєдинку проти Манчестер Сіті.

Головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа оштрафовано футбольною асоціацією Англії (FA) на 30 000 фунтів. Про це інформує офіційний Твіттер представника Футбольної асоціації Англії.

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Клоппа оштрафували за те, що на 86-й хвилині матчу 11-го туру чемпіонату Англії з Манчестер Сіті він кричав на лайнсмена. Головний суддя матчу Ентоні Тейлор був змушений перервати атаку Манчестер Сіті, щоб вилучити Клоппа з технічної зони.

Пізніше Клопп визнавав, що його поведінка була неналежною. Проте тренер Ліверпуля має право оскаржити своє покарання.

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