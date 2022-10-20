Головний арбітр матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті Ентоні Тейлор зупинив атаку гостей через тяжкість порушення, тобто для демонстрації червоної картки головному тренеру господарів Юргену Клоппу. Про це повідомляє журналіст ВВС Майк Майней у своєму Твіттері.

Клоппу висунули звинувачення за лайку на адресу судді у матчі з Манчестер Сіті

Якби порушення правил людиною, яка безпосередньо впливає на гру, не вважалося б таким серйозним, суддя не став би зупиняти матч.

Нагадаємо, що Клоппу було висунуто звинувачення за лайку на адресу лайнсмена під час матчу з Ман Сіті. Німецький фахівець має відповісти на ці звинувачення до п'ятниці, 21 жовтня.

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