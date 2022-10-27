Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оштрафован футбольной ассоциацией Англии (FA) на 30 000 фунтов, информирует официальный Твиттер представителя Футбольной ассоциации Англии.

Резонансное удаление Клоппа: арбитр нанес ущерб еще и Манчестер Сити

Клопп оштрафован за то, что на 86-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии с Манчестер Сити он кричал на лайнсмена. Главный судья матча Энтони Тейлор был вынужден прервать атаку Манчестер Сити, чтобы удалить Клоппа из технической зоны.

Позже Клопп признавал, что его поведение было неподобающим. Тем не менее, тренер Ливерпуля имеет право оспорить своё наказание.

"Ходил небритый, в потертых джинсах, опаздывал на тренировку": почему стоит прочитать бестселлер о Юргене Клоппе