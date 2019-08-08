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Клопп нервово відреагував на запитання щодо камбеку Коутінью у Ліверпуль

16:08 722 Читать на русском
Клопп нервово відреагував на запитання щодо камбеку Коутінью у Ліверпуль
Юрген Клопп / Reuters

Керманич англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо трансферного дедлайну.

"Чи може повернутися Коутінью? Без коментарів. Я таке не коментую.

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Імовірність сюрпризу мала. Вам варто звернутися до Евертона, вони більш зайняті цим питанням. Наше трансферне вікно полягало у перевірці варіантів і прийнятті рішень", – цитує Клоппа журналіст Ніл Джонс у своєму твіттері.

Нагадаємо, що цього літа "червоні" підписали трьох новачків – воротаря Адріана, оборонця ван ден Берга та півзахисника Елліота. Натомість Філіппе Коутінью цьогоріч часто пов'язують із поверненням до Англії.

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Трансфери Ліверпуля Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Ліверпуль Ліверпуль
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