toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРИ

Клопп не вважає себе найкращим тренером світу – наставник Ліверпуля захоплюється іншим фахівцем

17:34 - Читать на русском
Клопп не вважає себе найкращим тренером світу – наставник Ліверпуля захоплюється іншим фахівцем
Юрген Клопп з дружиною / Фото AFP

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп скоромно ставиться до своїх досягнень на чолі англійського гранда.

"Звання найкращого тренера світу мені нічого не дає. Але я знаю, що разом зі своєю командою фахівців ми дуже хороші тренери.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

Особисто я вважаю Пепа Гвардіолу найкращим наставником", – цитує Клоппа Bild.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні німецькому фахівцю на чолі Ліверпуля вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. У минулому сезоні підопічні Клоппа тріумфували у Лізі чемпіонів.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід

blog_ava
Головні новини футболу 26 червня: Ребров накинув оком на форварда Шахтаря, Львів втратив фінал Кубка України
07:00
3836
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Юрген Юрген Клопп
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
31
хв
Шахтар
19:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук