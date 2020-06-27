Клопп не вважає себе найкращим тренером світу – наставник Ліверпуля захоплюється іншим фахівцем

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп скоромно ставиться до своїх досягнень на чолі англійського гранда.

"Звання найкращого тренера світу мені нічого не дає. Але я знаю, що разом зі своєю командою фахівців ми дуже хороші тренери.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

Особисто я вважаю Пепа Гвардіолу найкращим наставником", – цитує Клоппа Bild.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні німецькому фахівцю на чолі Ліверпуля вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. У минулому сезоні підопічні Клоппа тріумфували у Лізі чемпіонів.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід