Клопп не считает себя лучшим тренером мира – наставник Ливерпуля восхищается другим специалистом

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп скоромно относится к своим достижениям во главе английского гранда.
"Звание лучшего тренера мира мне ничего не дает. Но я знаю, что вместе со своей командой специалистов мы очень хорошие тренеры.
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Лично я считаю Пепа Гвардиолу лучшим наставником", – цитирует Клоппа Bild.
Напомним, в нынешнем сезоне немецкому специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. В прошлом сезоне подопечные Клоппа подебили в Лиге чемпионов.
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