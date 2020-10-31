"Світ в непростому становищі, і ми щасливі, що нам дозволяють грати в футбол. Нам потрібно старатися з усіх сил, щоб перемагати. Йдеться про важку роботу, а не про сяйво і польоти.

Ліверпуль – Вест Хем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Важка робота була необхідна проти такого суперника. Мова не про прості речі, тому що вони занадто хороші для цього – потрібно бути зухвалим і хитрим. Такими ми і були.

У нас було багато хорошого футболу – не 500 моментів або щось в цьому роді, але достатньо. Не хочу, щоб ми зараз грали блискуче, тому що це неможливо. Хочу побачити, як ми боремося, і ми зробили це. Я щасливий", – цитує Клоппа ВВС.

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