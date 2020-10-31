Ліверпуль – Вест Хем – 2:1 – відео голів та огляд матчу
22:36 - Читать на русском
Ліверпуль переміг Вест Хем у 7 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Вест Хем.
42’ Мохамед Салах
85’ Діогу Жота
Пабло Форналс 10’
10’ Пабло Форналс
42’ Мохамед Салах
85’ Діогу Жота
Гості розпочали обережно, але вже на 10-й хвилині були попереду – Форналс точним ударом завершив контратаку. Мерсисайдці відігралися незадовго до перерви завдяки пенальті, який заробив і реалізував Салах. Перемогу для "червоних" вирвав Діогу Жота.
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Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 16 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю АПЛ. У Вест Хема залишилося 8 залікових пунктів і 31-та позиція.
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