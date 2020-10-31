Ліверпуль переміг Вест Хем у 7 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Вест Хем.

Гості розпочали обережно, але вже на 10-й хвилині були попереду – Форналс точним ударом завершив контратаку. Мерсисайдці відігралися незадовго до перерви завдяки пенальті, який заробив і реалізував Салах. Перемогу для "червоних" вирвав Діогу Жота.

Ліверпуль вирвав перемогу над Вест Хемом і став одноосібним лідером АПЛ – Ярмоленко корисно вийшов на заміну

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 16 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю АПЛ. У Вест Хема залишилося 8 залікових пунктів і 31-та позиція.